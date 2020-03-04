Садоводы Якутска встретились с Галиной Данчиковой

С депутатом Государственной Думы РФ, членом фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Галиной Данчиковой представители некоммерческих товариществ города Якутска обсудили в Окружной администрации правоприменительную практику федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд».

Актуальную накануне дачного сезона тему вместе с парламентарием обсуждали заместитель главы города Якутска Евгений Григорьев, депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн), Якутской гордумы, представители министерств республики.

Галина Данчикова сразу же предложила отказаться от традиционных отчетов и вести разговор о том, что больше всего волнует людей, которые выращивают для своей семьи овощи и плодово-ягодные культуры.

Садоводы и огородники спрашивали о межевании территорий СОТ, механизме передачи сетей энергоснабжения на баланс энергетических компаний, действующих тарифах на электроэнергию, газоснабжение, о состоянии подъездных путей к дачным участкам.

Об отсутствии необходимых условий для обустройства хозяйства на садовом участке говорила председатель ЯРО ООО «Союз садоводов России» Вера Устинова.

По ее словам, примерно у 50% садоводов отсутствует инфраструктура, а у кого есть, требует ремонта. Поддержка в создании и благоустройстве территории садоводов на протяжении долгих лет не оказывалась, поэтому сейчас состояние садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ крайне неудовлетворительное. На большинстве территорий отсутствует возможность самостоятельного обеспечения мероприятий пожарной безопасности, а также соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Наблюдается большое количество нарушений законодательства по использованию земельных участков.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Галина Данчикова отметила, что часть проблем можно решить в рамках действующего законодательства, а также путем информационной работы со стороны субъектов России и руководителей садоводческих объединений.

«Проблемы, которые ставят садоводы, огородники Якутии необходимо обобщить и предложить в рекомендательном характере, чтобы внести изменения в законодательство. Сегодня садоводы и огородники представляют достаточно мощную силу», — подчеркнула Данчикова.

О подпрограмме «Развитие садоводства и огородничества в городском округе «город Якутск» на 2020-2023 годы» по лимиту бюджетных ассигнований на 2020 и плановый 2021, 2022 годы проинформировал начальник Управления сельского хозяйства города Якутска Иван Сивцев.

«В соответствии с решением Якутской городской Думы от 25 декабря 2019 года и в связи с 75-летием Великой Победы в бюджете города Якутска предусмотрено 3 млн рублей на газификацию земельных участков ветеранов и садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений по муниципальной программе «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры ГО «город Якутск». По программе «Развитие агропояса городского округа «город Якутск» садоводческим и огородническим хозяйствам субсидии не предусмотрены», — сообщил начальник управления.

С информацией о развитии садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории города Якутска выступила председатель комиссии по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса Якутской городской Думы Парасковья Козлова.

«Строительство дорог, проведение линий газопровода, электрификация объектов весьма проблематичны. Несмотря на все эти минусы, со стороны жителей активно ведется работа по освоению участков. На сегодня строятся базы, гаражи, возводятся различные постройки. Окружной администрацией Якутска ведется контроль во избежание нецелевого использования земель в части застроек», — отметила Парасковья Козлова.

Все прозвучавшие на собрании вопросы и предложения внесены в протокол встречи для дальнейшей работы, сообщается на сайте Окружной администрации.

В совещании приняли участие народные депутаты Государственного собрания Ил Тумэн Республики Саха (Якутия), представители министерств и ведомств, депутаты Якутской городской думы, руководители окружной администрации г. Якутска, более 75 садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, объединяющих более 11 тыс. 250 участков.