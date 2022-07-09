Садовников: Вылетаем в районы, где начало топить села

Зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников сообщил в своем тгк @sadovnikovdd: Вылетаем в Кобяйский и Верхоянский районы. Из-за обильных дождей и поднятием уровней воды горные речки там начинают топить сёла. В Верхоянском районе в наслегах, расположенных на берегах рек Дулгалах, Сартан и Адыча, объявляется режим повышенной готовности. Самолёты-зондировщики в тех местах не работали.

Фото: тгк @sadovnikovdd Источник: тгк @sadovnikovdd

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