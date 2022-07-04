04.07.2022
18:52
499

Происшествия

Садовников: Срочно командирован в Борогонцы

Первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий САДОВНИКОВ сообщает в соцсети: 

 — Сегодня в с. Борогонцы в результате внезапного шквального ветра пострадали ряд объектов, в том числе жилые дома. По информации района, снесены крыши домов, заборы. К сожалению, пострадали 18 человек. Они получили легкие и средней тяжести ушибы и ранения. Из них трое несовершеннолетних – два 14-летних и один до 18 лет. Все они обратились в центральную районную больницу. И сегодня по заданию руководства республики я вылетаю в Борогонцы для организации оперативной работы.

В результате стихии упали опоры линии электропередачи. Из-за этого прервано электроснабжение. Также из-за отсутствия нету мобильной связи. Все это будет восстановлено в кратчайшие сроки.

Фото: ЯСИА.
Источник: Тгк «Общественная группа якутяне»

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх