Садовников: Срочно командирован в Борогонцы

Первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий САДОВНИКОВ сообщает в соцсети:

— Сегодня в с. Борогонцы в результате внезапного шквального ветра пострадали ряд объектов, в том числе жилые дома. По информации района, снесены крыши домов, заборы. К сожалению, пострадали 18 человек. Они получили легкие и средней тяжести ушибы и ранения. Из них трое несовершеннолетних – два 14-летних и один до 18 лет. Все они обратились в центральную районную больницу. И сегодня по заданию руководства республики я вылетаю в Борогонцы для организации оперативной работы.

В результате стихии упали опоры линии электропередачи. Из-за этого прервано электроснабжение. Также из-за отсутствия нету мобильной связи. Все это будет восстановлено в кратчайшие сроки.