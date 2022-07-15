Садовников: Самое главное — продержаться сегодня…



Зампред правительства Дмитрий Садовников сообщил в своем тгк @sadovnikovdd:

Ситуация в городе Верхоянске остается напряженной, однако уровень воды медленно, но верно идет на спад. По состоянию на 17.00 час, он составлял 1066 см при критических 1020 см. За 2 часа вода снизилась на 2 см, что уже на самом деле хорошо. В Батагае уровень составляет 970 см при критических 977 см. За последние 4 часа вода поднялась на 1 см, но не зашла в населенный пункт благодаря возведенной насыпи.

Самое главное — продержаться сегодня, уже завтра вода здесь также должна пойти на спад. Ниже по течению уровень может подняться и в селе Хайысарадах Эльгесского наслега, но, как мне доложил первый зампредседателя Госкомобеспечения Иннокентий Андросов, вода идет в обход населенного пункта по низменным местам. Угроза подтопления есть также у сел Сайды и Осохтох Эгинского наслега. Пока критические уровни там не превышены, все превентивные меры приняты, они должны помочь минимизировать возможный ущерб.