Садовников проверил оперативный отлов безнадзорных собак в Якутске

В городе Якутске с 30 декабря 2021 года по 3 января выловлена 171 собака, из них 45 — в Автодорожном округе, все они доставлены в пункт передержки животных. Об этом доложили первому заместителю Председателя Правительства Якутии Дмитрию САДОВНИКОВУ в ходе заседания межведомственного оперативного штаба по организации и координации мероприятий по обращению с животными без владельцев на территории городского округа «город Якутск».

Первый вице-премьер напомнил о том, что отлов безнадзорных животных должен производиться на всей территории города и на постоянной основе. Кроме того, Садовников подчеркнул, что должна быть пересмотрена работа пункта передержки, особое внимание должно быть уделено подготовке дополнительного помещения для организации временного пункта передержки.

По словам руководителя МКУ «Управление гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности» Николая ЕГОРОВА, к ловле привлекаются специалисты структурных подразделений Окружной администрации города Якутска, МУ МВД России «Якутское», ГКУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)», Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) и пункта передержки животных.

Сформировано 10 групп отлова и 2 группы транспортировки, задействовано 32 человека и 11 единиц техники. По две группы направлены в Автодорожный и Промышленный округа, по одной — в остальные.

С 30 декабря при Единой диспетчерской службе города сформирован круглосуточный ситуационный центр для оперативной передачи информации (заявок) от граждан. За это время от граждан поступило по чат-боту 1209 сообщений, через ЕДДС – 1006.

Кроме того, проводится работа по подготовке временного пункта передержки животных на территории городского округа.