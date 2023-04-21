Садовников о школах: К завтрашнему дню такого быть не должно!

Зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников сообщает в своем тгк ДимДимыч Brief:

Провели еще одну «летучку» в мэрии Якутска. Еще раз призвали республиканские ведомства обеспечить санитарную очистку на территориях курируемых организаций и предприятий. То же самое касается малого и среднего бизнеса.

Завтра на объезде проверю, в каком состоянии находятся территории школ. Сегодня по моему поручению уже проверили ряд образовательных учреждений. Картина оставляет желать лучшего. К завтрашнему дню такого быть не должно!

Предприятия и учреждения, ведущие деятельность на территории города Якутска, призвали произвести уборку снега и обеспечить откачку талых вод на своих территориях. Такие же рекомендации даны малому и среднему бизнесу. Об этом сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников.

Пресс-служба АГиП добавляет, что вывоз снега и откачка талых вод продолжается в городе в усиленном режиме. Как ранее заявлял глава города Евгений Григорьев, в откачке задействовано порядка 60 ассенизаторов, в том числе 10 привлечены республиканскими ведомствами.

Благодаря привлечению министерств и ведомств, их подведомственных организаций улучшилась динамика откачки воды. Всего с 28 марта откачано свыше 16 тысяч кубов талых вод, из которых свыше 4 тысяч кубов только за последние сутки.

Продолжается пропарка водоотводных лотков. На сегодня пропарено почти 16 погонных метров из 56, что составляет почти 40%. Основной проблемой при этом остаются перепады температур. За ночь лотки успевают промерзать, и с утра рабочие возвращаются на места, чтобы вновь пропарить участки. Из 45 насосных станций запущены 12.