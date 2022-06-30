Садовников навестил в больнице пострадавших при жесткой посадке вертолета МИ-8

Сегодня навестил бойцов федеральной «Авиалесоохраны», пострадавших вчера при жесткой посадке вертолета Ми-8МТВ «Полярных авиалиний», сообщает Дмитрий Садовников, первый зампред правительства Якутии в своем тгк @sadovnikovdd.

Один находится в реанимации, его состояние крайне тяжёлое. Десять человек — в тяжелом состоянии. Состояние остальных оценивается как средней тяжести и удовлетворительное. Несмотря на это, парни духом не падают. Мы тоже верим в их скорейшее выздоровление, врачи делают все возможное для этого.



Выражаю огромную благодарность Минздраву, сотрудникам Республиканского центра медицины катастроф за высокий профессионализм. Вчера медики среагировали быстро и на санрейсе вылетели на помощь пострадавшим. Если бы не ангелы в белых халатах, ситуация сегодня была бы куда хуже.

Работа лесопожарных формирований сопряжена с большими рисками. Особенно тяжело работать в зонах контроля. Туда, где простирается бескрайняя тайга, могут добраться только наши парашютисты-десантники. Произошедшее вчера не означает, что тушить пожары на таких труднодоступных территориях не нужно. Но всегда в таких ситуациях необходимо принимать взвешенные решения, помня о главном — ничего нет важнее здоровья и жизни людей!