Садовников: Когда закроем переправу Якутск-Нижний Бестях?

Зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников на выезде обсуждает сроки закрытия ледовой переправы Якутск-Нижний Бестях, о чемп сообщил в своем тгк @sadovnikovdd

Провел выездное совещание в Даркылахе. Если в прошлом году в это время грузоподъемность ледовой переправы «Якутск – Нижний Бестях» составляла 10 тонн, то сегодня автозимник доступен для автотранспорта до 40 тонн. Ежедневно здесь проводится мониторинг толщины льда. Воды практически нет, она наблюдается только на протоках и на подъеме в Нижний Бестях. Но на следующей неделе уже ожидается плюсовая температура, поэтому будем поэтапно снижать грузоподъемность. Полностью автозимник закроется 15 апреля. Пока позволяет погода, мы должны максимально перевезти с того берега груз, который прибывает по железным дорогам. В приоритете остаются продовольственные товары, запасы которых сформированы более чем на 70 дней. Этого нам вполне хватит до летней навигации. На особом контроле – погрузка, разгрузка, доставка битума, арматуры и других строительных материалов, которые необходимы для реализации нацпроектов. @sadovnikovdd