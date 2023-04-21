Садовников: Еще раз проехавшись по Якутску, убедился, что принимаемых мер недостаточно

Первый зампред правительства Дмитрий Садовников, контролирующий работу мэрии Якутска про уборку снега и откачку воды, поделился сегодня своими замечаниями.

«Сделано замечание МКУ „СЭГХ“. Да, снега действительно выпало много. Но, еще раз проехавшись по городу, убедился, что принимаемых мер недостаточно. Какую-то помощь, безусловно, оказали республиканские ведомства. Но большой динамики нет. А муниципальным учреждением, в свою очередь, не приложено усилий, чтобы изменить картину», — сообщил он в телеграм-канале.

По поводу откачки воды он отметил, что динамика неплохая:

«Для понимания приведу цифры. Коллеги доложили, что с самого начала откачано свыше 14 тысяч кубов, из которых более 2 тысяч только за последние сутки. На помощь мэрии дополнительно вышло 10 ассенизаторских машин. В общей сложности в откачке воды задействовано порядка 60 единиц АСМ. Завтра их будет еще больше.

Также министерствам и ведомствам поручено обеспечить уборку у курируемых учреждений и компаний».