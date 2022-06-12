Саарын впервые появился на публике после операции

Актер театра олонхо, звезда якутской эстрады Александр ДЬЯЧКОВСКИЙ – СААРЫН впервые после операции появился на публике. Случилось это в пятницу, 10 июня, на арт-перфомансе Саха Бохо от популярного дизайнера Анжелики КИРИЛЛИНОЙ – КУЙААР.

Пожалуй, со зрительного зала и не заметно было бы изменений в облике артиста. Но действо происходило в мультимедийном историческом музее «Россия – моя история», в зале «Путь Эллэя». Там нет сцены как таковой, так что модели и артисты выступали на расстоянии вытянутой руки от зрителей.

Все помнят прошлогодний скандал, когда выяснилось, что Саарына избил артист театра и кино, актер Саха театра Дмитрий ТАТАРИНОВ. И было это на гастролях, во время Дней Якутии в Татарстане.

К тому же, у Саарына оказалась застарелая травма. В результате потребовалось хирургическое вмешательство.

После случившегося друзья звезды организовали благотворительный концерт, на котором он и сам спел для публики.

SakhaLife удалось перекинуться парой слов с артистом за кулисами мероприятия. Саарын сообщил, что операцию ему сделали в Москве 13 марта. Он высоко отозвался о профессионализме своего хирурга. С тех пор он восстанавливался. И вот решился выйти на публику впервые после операции, откликнувшись на приглашение талантливых сестер – дизайнера Анжелики Кириллиной и хомусиста-виртуоза, этнопевицы Юлияны КРИВОШАПКИНОЙ – ДЬУРУЙЭЭНЭ.

На вопрос артиста, заметно ли, что была травма, SakhaLife честно ответил, что да, с такого близкого расстояния заметно. Но со сцены это будет практически незаметно.

Саарын признался, что это еще не все, предстоит еще лечение, возможно, операция.

Публика очень тепло принимала любимого артиста. Он выступил как сольно, так и в дуэте Дьуруйээной. Они пели эстрадные песни, а также выступили в фольклорных жанрах.

Порадуемся же возвращению на сцену талантливого артиста! Голос Саарына по-прежнему великолепен. Сценические костюмы и обаяние – тоже.