S7 возобновляет прямые рейсы из Якутска в Москву

S7 возобновит прямые рейсы Якутск – Москва – Якутск с 19-го февраля.

Авиакомпания “Сибирь” (группа компаний S7) будет выполнять 6 рейсов в неделю (кроме воскресенья). Из московского Домодедово в Якутск пассажиры будут прибывать в 9:30, время вылета из аэропорта “Якутск” по расписанию — 10:50.

Таким образом, с 19 февраля по 30 марта 2019 г. из аэропорта «Якутск» до Москвы прямые рейсы будут выполнять четыре авиакомпании: «Аэрофлот», «Якутия», Nordwind Airlines и группа компаний S7.

В настоящее время руководство АО «Аэропорт Якутск» продолжает работать с авиакомпаниями в части введения дополнительных рейсов по центральному направлению на весенне-летний период.