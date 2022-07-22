S7 опровергла сообщения о перевозке заключенных вместе с обычными пассажирами

Авиакомпания S7 опровергла данные о перевозке заключенных рядом с обычными пассажирами, сообщает тгк Yakutsk News. Ранее в Телеграме сообщалось, что авиаперевозчик заключил контракт на 13,5 миллиона рублей с ФСИН по Республике Саха (Якутия) на перевозки заключенных, конвоиров и врачей для психически нездоровых на рейсах Якутск – Иркутск и обратно.

Как пояснила пресс-служба авиакомпании S7 тгк «Подъем», это невозможно, чтобы заключенные сидели рядом с обычными пассажирами, поскольку такого человека всегда окружает конвой. «Заключенного обязательно сопровождает конвой (не менее трех человек), а также, при необходимости, медицинский персонал. Такой пассажир летит в конце салона, окруженный со всех сторон конвоем – то есть, он никогда не сидит рядом с пассажирами. Строгие требования безопасности действуют на протяжении всего перелёта». В компании перевозку заключенных на воздушном транспорте назвали «достаточно стандартным процессом в мировой практике».