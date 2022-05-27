S7 Airlines расширяет полетную программу

S7 Airlines развивает авиахаб и расширяет полетную программу в Иркутске.

В летнем сезоне 2022 года S7 Airlines запускает рейсы по пяти новым направлениям из Иркутска: в Екатеринбург, Якутск, Хабаровск, Уфу и Южно-Сахалинск. Уже отправились первые рейсы в Екатеринбург, Хабаровск и Якутск, а полеты в остальные города начнутся в течение недели.

Рейсы из Иркутска в Екатеринбург будут выполняться три раза в неделю начиная с 25 мая. В Хабаровск и Якутск самолеты будут летать пять раз в неделю с 26 мая, в Уфу – два раза в неделю со 2 июня а в Южно-Сахалинск – один раз в неделю, полеты начнутся 3 июня.

«S7 Airlines уже несколько лет развивает маршрутную сеть из Иркутска. Этим летом мы будем выполнять рейсы по 14 направлениям – от Санкт-Петербурга и Сочи до Анадыря и Петропавловска-Камчатского. Кроме того, мы специально сформировали такое расписание рейсов, которое позволяет нам связывать запад и восток страны через удобные стыковки в Иркутске. При транзите пассажиры могут зарегистрироваться в домашнем аэропорту прямо до конечной точки путешествия без необходимости забирать и снова сдавать багаж в аэропорту Иркутска», – говорит Игорь Веретенников, директор по стратегии S7 Group.

Авиабилеты на рейсы S7 Airlines можно приобрести на сайте www.s7.ru, через приложения для iPhone и Android и во всех офисах продаж. Узнать точную информацию о рейсах, забронировать и купить билеты можно также по телефону контактного центра авиакомпании 8-800-700-07-07 (звонок по России бесплатный).

S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь», www.s7.ru) – крупнейшая частная авиакомпания России.

Авиакомпания обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве (Домодедово) и Новосибирске (Толмачёво).

В 2007 году авиакомпания получила официальное уведомление IATA о включении в регистр операторов IOSA (IATA Operational Safety Audit) и стала вторым авиаперевозчиком в России, успешно прошедшим полную процедуру международного аудита на соответствие стандартам эксплуатационной безопасности.

S7 Airlines использует последние достижения мировой авиационной отрасли в обслуживании пассажиров и активно развивает сервис.

В настоящее время S7 Airlines обладает одним из самых современных парков воздушных судов на российском рынке авиаперевозок. Все рейсы авиакомпании выполняются на воздушных судах ведущих мировых производителей – Airbus, Boeing, Embraer.

S7 Airlines входит в ТОП-100 лучших авиакомпаний мира и занимает третье место в Восточной Европе в авторитетном международном рейтинге Skytrax.

S7 Airlines входит в число самых экологичных авиаперевозчиков мира, по оценке экологической организации Atmosfair. В 2018 году авиакомпания занимает 16 место в мировом рейтинге.

В 2020 году S7 Airlines вошла в топ-50 самых привлекательных работодателей России, по версии Forbes.

За реализованные проекты S7 Airlines неоднократно награждалась премией фестиваля рекламы «Каннские Львы», а также национальной премией за открытия в области путешествий «Моя планета».

В 2021 году рейсами S7 Airlines воспользовалось более 17,8 млн пассажиров.

В 2021 году S7 Airlines победила в номинациях «Авиакомпания года», «Развитие маршрутных сетей в условиях кризиса» и «Эффективность работы в условиях кризиса» в рамках премии «Крылья России».

В 2022 году S7 Airlines стала лауреатом премии Skyway Service Award в номинациях «Эконом-класс, внутренние регулярные перевозки», «Эконом-класс, международные регулярные перевозки» и «Лучшие онлайн-сервисы для клиентов».