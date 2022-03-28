S7 Airlines начинает полеты из Нерюнгри в Москву

S7 Airlines запустила прямые регулярные рейсы между Нерюнгри и Москвой. Первый рейс отправился из столицы вечером 27 марта.

Рейсы из Москвы в Нерюнгри и обратно будут выполняться дважды в неделю начиная с 27 марта. Самолет вылетает из Москвы по воскресеньям и средам в 21:20 и приземляется в Нерюнгри в 10:00 следующего дня по местному времени. Вылет из Нерюнгри – в 11:30 по понедельникам и четвергам, а в Москву рейс прибывает в 12:40 также с учетом разницы в часовых поясах. Время в пути между городами составит около 7 часов.

S7 Airlines также выполняет рейсы из Нерюнгри в Новосибирск каждый день, кроме воскресенья. Благодаря широкой маршрутной сети и удобным стыковкам в Москве и Новосибирске пассажиры из Нерюнгри могут комфортно добираться рейсами S7 Airlines в Сочи, Санкт-Петербург, Уфу и другие города России.

Авиабилеты на рейсы S7 Airlines можно приобрести на сайте www.s7.ru, через приложения для iPhone и Android и во всех офисах продаж. Узнать точную информацию о рейсах, забронировать и купить билеты можно также по телефону контактного центра авиакомпании 8-800-700-07-07 (звонок по России бесплатный).