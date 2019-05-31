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31 мая 2019, 15:25
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С железнодорожного вокзала в Нижнем Бестяхе до Якутска будут курсировать автобусы

31 мая первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников в связи с началом с 1 августа пассажирских перевозок по железной дороге с Нижнего Бестяха поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства республики совместно с предприятием «Железные дороги Якутии» организовать постоянные рейсы автобусов с железнодорожного вокзала до Якутска и в обратном направлении.

На этом же заседании с информацией о мерах, направленных на недопущение к перевозке пассажиров и багажа водителей, не имеющих разрешительных документов на осуществление пассажирских перевозок выступила генеральный директор АО «Автовокзал» Саргылана Готовцева.       

Она озвучила, что в прошлом году при их участии принят закон PC (Я) «О полномочиях органов государственной власти PC (Я) в сфере регулярных межмуниципальных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в PC (Я)», который позволяет создать альтернативу для граждан в виде рейсовых автобусов, подчиняющихся расписанию, под управлением профессиональных водителей.

Готовцева попросила ускорить проведение конкурса по отбору перевозчиков в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ, участниками которого являются индивидуальные предприниматели и юридические лица.

В настоящее время в автовокзале ведётся постоянный контроль за соблюдением перевозчиками требований транспортной безопасности, оказывается бесплатная юридическая помощь, предприятие сегодня закупило оборудование по подсчету пассажиропотока. Также автовокзал готов выдавать займы для предпринимателей, чтобы они могли закупить требуемое для перевозок пассажиров и багажа оборудование.    

На заседании с информацией о выполнении требований постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» выступил министр образования и науки РС (Я) Владимир Егоров.  Он сообщил, что сегодня на балансе образовательных и иных организаций состоит 291 школьный автобус. В соответствии с федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами» с 1 марта 2019 года Федеральная служба по надзору в сфере транспорта осуществляет лицензирование деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны получить лицензию на осуществление указанной деятельности до 29 июня 2019 года. По истечении указанного срока осуществление без лицензии деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами не допускается, в том числе для обеспечения собственных нужд. По данным Восточно — Сибирского МУГАДН на 30 мая в адрес Управления от образовательных организаций поступило только 17 заявлений на предоставление лицензии.  

Министр образования Якутии обратился с предложением рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов РС (Я), во-первых, рассмотреть вопрос создания муниципальных предприятий по организации перевозок детей в муниципальных районах и городских округах или закрепления школьных автобусов за крупными транспортными предприятиями, имеющими необходимую инфраструктуру и обеспечивающими весь комплекс мер, направленных на безопасность перевозок детей; во-вторых, взять на особый контроль обучение специалистов ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения для последующего прохождения в установленном порядке аттестации на право занимать соответствующую должность; в-третьих, обеспечить контроль подачи образовательными организациями, имеющими автобусы, заявлений в Управление государственного автодорожного надзора по РС (Я) Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

По данному вопросу с содокладами выступили начальник ТО по PC (Я) Восточно-Сибирского МУГАДН Ольга Захарова и представитель министерства по физической культуре и спорту РС (Я).

Также на заседании заслушана информация о принимаемых мерах, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием тракторов и самоходных машин.

О мерах, принимаемых по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети вблизи детских образовательных учреждений, с отчетом выступили представители Алданского, Ленского, Кобяйского районов.

Также первый вице-премьер в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием тракторов и самоходных машин дал указание провести проверку данной техники во время сенокоса. 

В части вопроса создания муниципальных предприятий по перевозке детей и пассажиров в муниципальных районах и городских округах, Колодезников в качестве примера привел Усть-Янский улус, где организовано унитарное предприятие.

Первый зампред отметил, что во многих улусах выделяемая правительством вездеходная техника, катера простаивают без пользы, так как на них не были получены необходимые лицензии. Поэтому он указал минтрансу, в том числе минобразования республики в дальнейшем не выделять требуемую районами технику, если они не организовали соответствующие условия для его использования, в том числе не создали муниципальные предприятия по организации перевозок или не закрепили школьные автобусы за крупными транспортными предприятиями, имеющими необходимую инфраструктуру и обеспечивающими весь комплекс мер по эксплуатации.          

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)  
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