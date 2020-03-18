18.03.2020
14:32
213

Путешествия & Отдых

С заботой, «ОртоДойду»

Вы наверняка уже в курсе: весь мир обеспокоен распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Мы внимательно следим за развитием ситуации и предпринимаем все необходимые меры безопасности. Это большая ответственность, поэтому мы считаем, что уж лучше перестраховаться, чем недооценить угрозу. Мы относимся к ситуации очень серьезно и ни за что не подведем.

Дезинфицируем всё

У нас строгие стандарты, и мы постоянно контролируем их соблюдение. Чистота и безопасность всегда были нашим главным приоритетом.

Сотрудники  ежедневно проходят осмотр перед сменой, у каждого есть медкнижка. Начинать работу можно только после тщательной обработки рук мылом и дезинфицирующим средством.

Помимо стандартных процедур, сейчас мы:

  • проверяем температуру у всех сотрудников и гостей, 
  • моем и дезинфицируем руки ещё чаще,
  • дополнительно обрабатываем поверхности специальными средствами,
  • следуем всем дополнительным указаниям Роспотребнадзора.

И просим вас быть осторожными. Мы призываем всех гостей оплачивать заказы только банковской картой, почаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком, перед едой — обязательно.

Пожалуйста, берегите себя и следуйте рекомендациям ВОЗ.

Мы не знаем, как долго всё это продлится. Но будем следить за ситуацией и оставаться на связи.

С заботой, Ваш «ОРТОДОЙДУ»

Фото: Туристический комплекс "ОртоДойду"
Источник: Туристический комплекс "ОртоДойду"
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх