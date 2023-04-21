С заботой о вас…

Коллектив Намской центральной районной больницы пригласил жителей района на торжественный вечер, посвященный 125-летию больницы «С заботой о вас…». Перед концертом желающие в фойе районного Дворца культуры могли ознакомиться с выставкой, рассказывающей о буднях здравоохранения района, а в музее — с временной экспозицией творческих работ сотрудников и ветеранов Намской ЦРБ. Медицинских работников улуса поздравили с юбилеем больницы глава муниципального образования «Намский улус» Юрий Слепцов, директор ТФОМС Александр Горохов, заместитель министра здравоохранения республики Любовь Бурнашева, главный врач Намской ЦРБ Ариан Сергеев, председатель профсоюзного комитета работников здравоохранения улуса Ньургуйаана Егорова, председатель Совета ветеранов больницы Анна Жиркова. 1 из 9 Кульминацией вечера стал большой праздничный концерт. Медики порадовали земляков своими талантами.

Фото: автора Источник: Зоя ИГНАТЬЕВА

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