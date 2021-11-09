С юбилеем, Айхал!

Глава Якутии поздравил жителей Айхала Мирнинского района с 60-летием образования поселка. 8 ноября в Доме культуры «Северное сияние» состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к знаменательной дате, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Он отметил, что более 60-и лет назад геолого-разведывательными экспедициями на территории западной Якутии были открыты уникальные месторождения алмазов, в том числе на берегу реки Сохсолоох кимберлитовая трубка «Айхал», где в последующем возник одноимённый посёлок.

«За 60 лет из палаточного городка Айхал превратился в промышленный посёлок, который сегодня обрёл черты современного города. Посёлок и в сегодняшних реалиях продолжает выполнять свою уникальную миссию – вносить огромный вклад в социально-экономическое развитие Мирнинского района и всей нашей республики. Сегодня здесь добывается более 27% алмазов компании «АЛРОСА». Но безусловным богатством Айхала были, есть и будут его жители, которые создают историю посёлка. Уверен, что нынешнее поколение айхальцев будет и дальше развивать свой посёлок, стремиться к его процветанию», – сказал глава республики.

Айсен Николаев вручил государственные награды республики общественникам и передовикам, внёсшим весомый вклад в социально-экономическое развитие посёлка.

Кроме того, в рамках реализации муниципальной адресной программы переселения граждан из аварийного жилья на 2021-2022 годы глава Якутии вручил сертификаты участников программы старостам 11-и аварийных домов посёлка Дорожный и улицы Октябрьская партия.