С Ысыахом Олонхо!

Уважаемые жители Республики Саха (Якутия)!

Дорогие друзья!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю вас со знаменательным событием – Ысыахом Олонхо, который в этом году принимает гостеприимная и благодатная Олёкминская земля!

С 2006 года, со старта первого Десятилетия Олонхо в нашей республике, мы традиционно проводим Ысыах Олонхо. В эти июньские дни мы собираем в одном масштабном и уникальном тусулгэ исполнителей, почитателей и исследователей увлекательного и богатого мира якутского эпоса.

В прошлом году, к большому сожалению, Ысыах Олонхо не смог состояться из-за сложной эпидемиологической ситуации. Нынче мы приняли решение об его проведении с учетом соблюдения всех ограничительных и защитных мер.

Примечательно, что организация и проведение Ысыаха Олонхо для нашей республики – это не только сугубо культурное мероприятие. Велико позитивное влияние этого события на социально-экономическое развитие района, в котором Ысыах Олонхо проводится.

В этот раз честь внесения вклада в сохранение уникального памятника эпического искусства народа саха, в продвижение древнего эпоса в современном обществе предоставлена жителям Олёкминского района. Пусть Ысыах Олонхо пройдёт на высоком уровне и придаст яркий импульс развитию Олёкмы!

Замечательно, что в век глобализации и динамичной интеграции разных культур и традиций мы вновь и вновь обращается к своим корням, к глубинам национального мировоззрения, проникаемся мудростью предков, которая щедро и первозданно содержится в живой ткани якутского Олонхо.

Мы гордимся тем, что ещё в 2005 году ЮНЕСКО признало наш эпос шедевром устного нематериального культурного наследия человечества. Это стало подтверждением особого вклада якутского народа в мировую культуру.

Дорогие якутяне! В этот замечательный день открытия Ысыаха Олонхо желаю вам счастливого и благословенного лета, крепкого здоровья и всех благ! Пусть в срединном мире торжествуют мир и процветание!

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев

Ытыктабыллаах Саха Өрөспүүбүлүкэтин олохтоохторо!

Күндү доҕоттор!

Саха Өрөспүүбүлүкэтин салалтатын уонна тус бэйэм ааппыттан эһигини кэрэ-бэлиэ түгэнинэн – ыалдьытымсах майгылаах үтүөкэн дьонноох, өлгөм үүнүүлээх өҥ буордаах Өлүөхүмэ сиригэр ыытыллар Олоҥхо ыһыаҕынан эҕэрдэлиибин!

Биһиги Олоҥхо ыһыаҕын 2006 сылтан, өрөспүүбүлүкэбитигэр Олоҥхо бастакы Уон сыла саҕаланыаҕыттан, үгэс быһыытынан бэлиэтиибит. Бэс ыйын бу үтүөкэн күннэригэр олоҥхоһуттар, олоҥхоҕо сүгүрүйээччилэр, олоҥхону чинчийээччилэр биир түһүлгэҕэ тоҕуоруһа мусталлар.

Былырыын дьаҥ тарҕанан, уустук быһыы-майгы үөскээн, хомойуох иһин, Олоҥхо ыһыаҕа ыытыллыбатаҕа. Быйыл хааччахтыыр уонна харыстыыр дьаһаллары барытын тутуһан ыытарга быһаарынныбыт.

Олоҥхо ыһыаҕын тэрийэн ыытыы биһиги өрөспүүбүлүкэбитигэр култуура эйгэтигэр эрэ сыһыаннаах буолбатах. Бу тэрээһин Олоҥхо ыһыаҕа ыытыллар улууһун социальнай-экэнэмиичэскэй сайдыытыгар үтүө дьайыылааҕа сүҥкэн суолталаах.

Бу сырыыга Өлүөхүмэ оройуонун олохтоохторо саха норуотун улууканнаах айымньытын чөл хаалларыыга, былыргы эпоһы аныгы уопсастыбаҕа таһаарыыга бэйэлэрин кылааттарын киллэрэр чиэстэннилэр. Онон быйылгы Олоҥхо ыһыаҕа үрдүк таһымнаахтык ыытыллан, Өлүөхүмэни сайыннарыыга ис көҕү көбүтэр чаҕылхай тэрээһин буоллун!

Глобализация уонна араас култууралар, үгэстэр бииргэ сайдар үйэлэригэр биһиги бэйэбит төрүт үгэспитигэр эргиллэрбит, өбүгэлэрбит айан-чочуйан хаалларбыт сүдү айымньыларыгар – Олоҥхоҕо – иҥэн сылдьар аан дойдуну дириҥник анааран көрөр өлбөт-сүппэт муударастарынан олохпутун байытарбыт олус кэрэхсэбиллээх.

ЮНЕСКО 2005 сыллаахха олоҥхобутун киһи аймах тылынан уонна өйүнэн айбыт чулуу айымньытынан билиммитинэн биһиги киэн туттабыт. Бу саха норуота аан дойду култууратыгар уһулуччу кылааты киллэрбитин бигэргэтэр.

Күндү Сахам сирин олохтоохторо! Олоҥхо ыһыаҕа арыллар кэрэ-бэлиэ күнүнэн эһиэхэ чэгиэн-чэбдик туругу, бары үтүөнү, дьоллоох, алгыстаах самаан сайыны баҕарабын! Орто туруу бараан дойдубут иллээх-эйэлээх буоллун, сайда-чэчирии турдун!

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дархана Айсен Николаев