22.12.2022
19:30
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Финансы

С января в Якутии подорожают коммунальные услуги

С января якутяне будут платить за жилищно-коммунальные услуги по новым тарифам. Индексация коммунальных тарифов произошла в декабре. Ранее повышение происходило раз в год в июле. Однако для смягчения инфляции и поддержки отрасли ЖКХ и энергетики очередной рост цен произошёл в декабре и останется на этом уровне до 1 июля 2024 года.  Жители Якутии в январе получат квитанции об уплате коммунальных услуг за декабрь по новым тарифам, сообщает ЯСИА.

Если расходы на жилищно-коммунальные услуги составляют более 15% от совокупного дохода семьи, то граждане имеют право на получение субсидий. Субсидия предоставляется в виде адресной денежной помощи, для оформления необходимо обратиться в Агентство субсидий республики, филиалы которого имеются во всех улусных центрах, а также можно обратиться в МФЦ «Мои документы. Как поменялись тарифы, смотрите в инфографике:

Фото: Инфографика: Виктория Сергеева, ЯСИА
Источник: ЯСИА

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