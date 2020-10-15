15.10.2020
11:20
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Светская хроника
С якутской звездой произошел несчастный случай
От несчастных случаев не застрахован никто, в том числе и звезды. Одна из самых красивых, ярких и креативных артистов якутской эстрады Уля СЕРГУЧЕВА – КУННЭЙ рассказала в сториз Instagram о происшествии, который с ней произошел.
Певица травмировала руку из-за гололеда в Якутске. Артистка попросила своих подписчиков быть очень осторожными.
Фото: https://www.instagram.com/kyunneys/
Источник: SakhaLife.ru.
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