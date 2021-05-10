С якутского стартапера взыскали многомиллионные долги

Решением Якутского городского суда от 28 апреля с учредителя и директора ООО «Ягоды Якутии» Аржакова Артура Никитича взыскано по исковому заявлению АО «Венчурная компания «Якутия» (генеральный директор — Василий Ефимов) более 9 млн. рублей, а также обращено взыскание на его личное имущество: земельный участок и автомашину.

Основанием для личной имущественной ответственности Артура Аржакова стало его поручительство по нескольким договорам займа, в рамках которых ООО «Ягоды Якутии» в 2016-2017 годах получило от АО «Венчурная компания «Якутия» более 27 млн. рублей.

Кроме того, в настоящее время в арбитражном суде рассматривается исковое заявление АО «Венчурная компания «Якутия» о взыскании с ООО «Ягоды Якутии», с учетом набежавших процентов с 2016 года за пользование займом, 51 267 272,98 руб. и обращении взыскания на заложенное имущество: оборудование по приготовлению и розливу напитков.

Как указано в решении Якутского городского суда от 28 апреля, в судебном заседании представитель Артура Аржакова просила освободить его от ответственности по договорам поручительства 2016-2017 г., часть иска просила удовлетворить за счет залогового имущества.

Всего АО «Венчурная компания «Якутия» просило взыскать лично с Артура Аржакова более 13,5 млн. рублей.

Однако суд отказал АО «Венчурная компания «Якутия» в части взыскания задолженности по договору поручительства от 2017г. в связи с пропуском срока исковой давности, взыскав с Аржакова более 9 млн. рублей, а также проценты за пользование суммой займа, размер которых будет определен на дату фактического исполнения решения суда. Земельный участок Аржакова и его автомашина будут проданы на торгах.