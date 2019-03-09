С вывозом мусора в Якутске все в порядке?

В период праздничных дней Министерство ЖКХ и энергетики РС (Я) продолжает проводить выездные осмотры контейнерных площадок во дворах Якутска совместно с городской администрацией, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и городскими службами.



Сегодня, 9 марта заместитель министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Виктор Романов совместно с окружной администрацией Якутска промониторили вчерашние адреса по улицам Курашова, 43 и Ломоносова, 36, в которых были зафиксированы заполненность баков, а также мусор у подъездов.

Как выяснилось, дом по ул. Ломоносова, 36 оборудован мусоропроводом и вчерашний мусор, скопившийся у подъездов, является результатом того, что управляющая компания таким образом опустошает мусоропровод и выносит отходы для вывоза. С сегодняшнего дня ООО «Якутскэкосети» учтет данные точки в общей транспортной логистики и регоператор будет вывозить данные отходы.

Далее рабочая группа осмотрела санитарные точки во дворах в районе ЯГСХ, улиц Красильникова, Автодорожная, ДСК, микрорайон Птицефабрики, Борисовки-1 и улицы Островского. В целом в данных районах участниками не было выявлено особо проблемных точек в виде захламленности и переполненности баков.



«Практически во всех точках, которые мы сегодня посетили, чисто. Видно, что мусор вывозится и регоператор учитывает в своей работе все замечания. Завтра мы продолжим мониторить ситуацию и совершим объезд в других кварталах города», — прокомментировал результаты рейда Виктор Романов.