С виновника ДТП взыскали ущерб

Судебные приставы взыскали компенсацию материального ущерба с виновника ДТП

Судебные приставы Ленского районного отделения взыскали в пользу гражданина денежные средства в счет возмещения материального ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием.

Установлено, что виновник ДТП совершил наезд на припаркованный автомобиль. Ленским районным судом Республики Саха (Якутия) вынесено решение о взыскании материального ущербав пользу потерпевшего, расходов на транспортировку автомобиля, судебных издержек в общей сложности 171 388 рублей.

Должнику было направлено постановление о возбуждении исполнительного производства. Кроме того, подключено телефонное извещение и смс-оповещение о наличии задолженности в службе судебных приставов. К оплате должник не приступал, в связи с чем судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства, а также постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке.

В результате действий сотрудника ведомства взыскиваемая сумма компенсации материального ущерба перечислена пострадавшей стороне в полном объеме.