24.03.2022
10:26
472
Общество
С утра — как селедки в бочке
…и вечером — тоже, пишут подписчики t.me/pranyamedia.
На фото — маршрут №2: «Автобус ждем минимум 20 минут. Никому в мэрии до пассажиров дела нет. Столько боролись с предпринимателями из-за ковида, а на самом деле вся зараза в автобусах», — возмущается автор фото.
«Пока идет техосмотр, улучшения не будет», «скоро ведь автобусы новые будут», — успокаивают его оптимисты.
Скорее всего, утром и вечером, в час пик, такая ситуация не только в отдельно взятом маршруте.
Фото: t.me/pranyamedia
Источник: t.me/pranyamedia
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