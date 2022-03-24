24.03.2022
10:26
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Общество

С утра — как селедки в бочке

…и вечером — тоже, пишут подписчики t.me/pranyamedia.

На фото — маршрут №2: «Автобус ждем минимум 20 минут. Никому в мэрии до пассажиров дела нет. Столько боролись с предпринимателями из-за ковида, а на самом деле вся зараза в автобусах», — возмущается автор фото.

«Пока идет техосмотр, улучшения не будет», «скоро ведь автобусы новые будут», — успокаивают его оптимисты.

Скорее всего, утром и вечером, в час пик, такая ситуация не только в отдельно взятом маршруте.

Фото: t.me/pranyamedia
Источник: t.me/pranyamedia
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