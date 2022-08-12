12.08.2022
14:56
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Якутск
С улиц Якутска откачивают дождевую воду
Коммунальные службы города Якутска переведены в усиленный режим работы, в связи с ухудшением погодных условий. В откачке дождевой воды с заниженных мест задействована ассенизаторская техника, помпы и наносные станции по перекачке ливневых вод с лотков.
По информации Службы эксплуатации городского хозяйства, на текущий момент задействовано 7 ассенизаторских машин, 44 электронасосов.
6 ассенизаторских машин МКУ «Жилкомсервис» откачивают воду на ул. Петра Алексеева, ул. Пояркова, ул. Кирова, на территории мкр. «Прометей», ул. Автодорожная, ул. Хабарова, ул. Богдана Чижика, ул. Богатырева.
Фото: Пресс-службы Окружной администрации г. Якутска
Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
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