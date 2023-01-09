Происшествия
С теплых остановок украдено пять мониторов
Сегодня, 9 января в мэрии Якутска состоялась общегородская планерка. На ней в частности, сообщалось, что за неделю из теплых остановок за административные правонарушения доставлено 28 человек, в том числе один гражданин, находящийся в оперативном поиске.
Автобусы МУП «ЯПАК» за первую неделю нового года совершили 1327 рейсов из 1331 по графику (исполнение свыше 99%), 4 рейса не выполнено по техническим причинам.
Исполнение графиков автобусов частных перевозчиков «Союз Авто» составило около 80%. В диспетчерской зарегистрировано 7 жалоб, из них 3 – на несоблюдение графиков, 4 – на культуру обслуживания. ДТП с участием автобусов не зарегистрировано.
Выявлено 10 правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции, изъято 280 литров спиртного.
В период новогодних праздников из теплых остановок украдено пять мониторов, сообщил представитель оператора муниципальных остановок МУП «ЯПАК». По заявлению сотрудниками столичной полиции проведен ряд оперативных мероприятий, установлены причастные к кражам. Ведётся следствие.
.
Добавить комментарий Отменить ответ
+7 (999) 174-67-82
Да что за народ. Стараются населению тёплые остановки делать и то есть отдельные элементы, которым надо обязательно сломать, испоканить. А потом ещё будут говорить, что какой то иностранный гражданин сломал, испортил. Сами же себе жизнь портим. Да убрать остановки эти вообще, как то без них обходились
Культура народа хромает по вине власти. Они свели этот показатель только в развитии танцев и шоу для распила бюджета. Нет и дня чтоб какая то группа или целый самолет вылетал за счет налогоплательщиков в другие города, а то и в заграницу. Средства на развитие культуры должны быть направлены на воспитание всей массы населения в целях повышения ее культурного уровня