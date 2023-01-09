09.01.2023
09:58
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Происшествия

С теплых остановок украдено пять мониторов

Сегодня, 9 января в мэрии Якутска состоялась общегородская планерка. На ней в частности, сообщалось, что за неделю из теплых остановок за административные правонарушения доставлено 28 человек, в том числе один гражданин, находящийся в оперативном поиске.

Автобусы МУП «ЯПАК» за первую неделю нового года совершили 1327 рейсов из 1331 по графику (исполнение свыше 99%), 4 рейса не выполнено по техническим причинам.

Исполнение графиков автобусов частных перевозчиков «Союз Авто» составило около 80%. В диспетчерской зарегистрировано 7 жалоб, из них 3 – на несоблюдение графиков, 4 – на культуру обслуживания. ДТП с участием автобусов не зарегистрировано.

Выявлено 10 правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции, изъято 280 литров спиртного.

В период новогодних праздников из теплых остановок украдено пять мониторов, сообщил представитель оператора муниципальных остановок МУП «ЯПАК». По заявлению сотрудниками столичной полиции проведен ряд оперативных мероприятий, установлены причастные к кражам. Ведётся следствие.

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Фото: пресс-службы
Источник: тгк Якутск
2 комментария на «С теплых остановок украдено пять мониторов»
  1. Ола 09.01.2023 11:16

    Да что за народ. Стараются населению тёплые остановки делать и то есть отдельные элементы, которым надо обязательно сломать, испоканить. А потом ещё будут говорить, что какой то иностранный гражданин сломал, испортил. Сами же себе жизнь портим. Да убрать остановки эти вообще, как то без них обходились

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  2. Роман 09.01.2023 12:20

    Культура народа хромает по вине власти. Они свели этот показатель только в развитии танцев и шоу для распила бюджета. Нет и дня чтоб какая то группа или целый самолет вылетал за счет налогоплательщиков в другие города, а то и в заграницу. Средства на развитие культуры должны быть направлены на воспитание всей массы населения в целях повышения ее культурного уровня

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