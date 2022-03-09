09.03.2022
11:59
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Якутия

С сегодняшнего дня Ykt.Ru прекращает свою деятельность

Об этом сообщил Арсен Томский: «Чтобы сохранить репутацию портала и команды, нашу славную историю, мы решили остановить работу Ykt.Ru. Пришло время закрыть портал. Подчеркиваю – это наше самостоятельное решение, принятое в ответ на сложившуюся ситуацию».

Коммерческие сервисы Doska, Rabota и Eda переданы inDriver и продолжат свою работу в обычном режиме. Afisha.Ykt.Ru, скорее всего, будет остановлена.

Портал работал 23 года: с 1999 по 2022 год.

Подробнее:

https://ykt.ru/

Фото: ykt.ru
Источник: ykt.ru
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