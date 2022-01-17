С сегодняшнего дня можно сдавать экспресс-тесты на ковид в частных поликлиниках

С сегодняшнего дня частные медицинские организации проводят экспресс-тесты на новую коронавирусную инфекцию для граждан, выходящих из отпуска на работу, а также лиц, приехавших из отпусков. Приём проводится на бесплатной основе. Об этом 17 января в ходе брифинга оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции заявила заместитель Председателя Правительства Якутии Ольга Балабкина.

«Таким образом мы разводим потоки в поликлиниках. Кроме того, с сегодняшнего дня началось экспресс-тестирование всех работающих в жизнеобеспечивающих предприятиях города. Все медицинские организации работают в режиме повышенной готовности», – сказала вице-премьер.

Напомним, граждане, возвращающиеся из отпусков за пределами республики, при допуске на работу должны предъявлять отрицательный ПЦР. Кроме того, лица, контактировавшие с больным ковидом, прибывшим из-за рубежа, должны уходить на самоизоляцию на 14 дней.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) за последние сутки в Якутии выявлено 405 случаев заболевания коронавирусом, из которых 27,2% – дети. Ольга Балабкина отметила, что заболевание у детей протекает в лёгкой форме. «Соответствующая медицинская помощь оказывается в срок поликлиническими отделениями на территории республики», – подчеркнула Балабкина.

Из 295 взрослых, заболевших новой коронавирусной инфекцией за последние сутки, непривитых 289 человека, что составляет 97%. В стационарах по всей республике получают лечение 642 пациента, из которых 588 человек – в состоянии средней тяжести. В тяжёлом состоянии находится 49 человек, из которых 98% не получили прививку от ковида. В отделениях реанимации Якутска и районов республики находятся пять крайне тяжёлых больных.

По словам зампреда, основное количество заболевших коронавирусом фиксируется в городе Якутске. В столице за последние сутки COVID-19 выявлен у 303 жителей. На ежедневном контроле также остаются Мегино-Кангаласский улус, в котором выявлено 23 новых случая, Алданский – 15 случаев за последние сутки, Горный и Хангаласский – по 9, Нерюнгринский – 8, Намский и Усть-Алданский районы – по 6 новых случаев.

По состоянию на 17 января первый компонент прививки для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 541 805 человек, что составляет 75,6 % взрослого населения республики. Кроме вакцинации во всех медицинских учреждениях и дополнительных пунктах продолжается ревакцинация. Вице-премьер призвала всех вакцинироваться, так как у получивших прививки, даже в случае заражения, болезнь протекает значительно легче.

Ольга Балабкина ещё раз указала на неукоснительное соблюдение норм указа главы Якутии, согласно которому с 15 января вход в торговые центры города Якутска осуществляется по QR-кодам. Зампред напомнила, что с сегодняшнего дня учреждения дополнительного образования (кружки и секции) переведены на дистанционную форму.