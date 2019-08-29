С самолетом АК «Якутия» произошел инцидент

У пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия», выполнявшего рейс из Якутска в Певек, треснуло лобовое стекло, сообщил телеканалу «Якутия 24» источник в авиационных кругах Чукотского автономного округа.

Инцидент произошел в среду, 28 августа.

«Посадка прошла штатно, никто не пострадал», — сказал собеседник телеканала. По его словам, обратный рейс в Якутск был отменен.

Как сообщил телеканалу «Якутия 24» генеральный директор аэропорта Певек Сергей Батыченко, в настоящее время самолет находится на стоянке в аэропорту, ожидается прибытие специалистов технической службы авиакомпании «Якутия».