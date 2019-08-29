29.08.2019
12:25
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Происшествия

С самолетом АК «Якутия» произошел инцидент

У пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия», выполнявшего рейс из Якутска в Певек, треснуло лобовое стекло, сообщил телеканалу «Якутия 24» источник в авиационных кругах Чукотского автономного округа. 

Инцидент произошел в среду, 28 августа. 

«Посадка прошла штатно, никто не пострадал», — сказал собеседник телеканала. По его словам, обратный рейс в Якутск был отменен. 

Как сообщил телеканалу «Якутия 24» генеральный директор аэропорта Певек Сергей Батыченко, в настоящее время самолет находится на стоянке в аэропорту, ожидается прибытие специалистов технической службы авиакомпании «Якутия». 

Источник: http://yk24.ru/index/proisshestviya/u-ssj-100-yakutii-tresnulo-lobovoe-steklo-pri-podlete-k-peveku
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