10.03.2022
16:07
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Якутск

С сайта Валерия Леонтьева исчезла информация о концерте в Якутске

С сайта артиста Валерия Леонтьева исчезла информация о его концерте в Якутске 17 марта — сообщает телеграм-канал Якутск Вечерний.

Ссылка https://www.leontiev.ru/afisha Но ранее  было сообщение, что он планирует выступить перед якутской публикой.

Фото: Из соцсетей
Источник: Телеграм-канал Якутск Вечерний
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