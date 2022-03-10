С сайта Валерия Леонтьева исчезла информация о концерте в Якутске

С сайта артиста Валерия Леонтьева исчезла информация о его концерте в Якутске 17 марта — сообщает телеграм-канал Якутск Вечерний. Ссылка https://www.leontiev.ru/afisha Но ранее было сообщение, что он планирует выступить перед якутской публикой.

Фото: Из соцсетей Источник: Телеграм-канал Якутск Вечерний

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