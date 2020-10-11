С праздником, труженики села!

Уважаемые труженики села, ветераны сельского хозяйства!

От имени руководства республики и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

В Якутии, в регионе с суровыми климатическими условиями, всегда с глубоким уважением относились к труду на земле. Агропромышленный комплекс вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие всей нашей республики.

Поддержка сельхозпроизводителей и создание всех необходимых условий для активного развития хозяйств и реализации их потенциала – наш приоритет. Чем больше людей будет занято в этой отрасли, чем больше возможностей для роста мы создадим, тем выше будут качество жизни и уровень благосостояния якутян.

Среди ключевых задач развития сельского хозяйства – увеличение уровня обеспеченности населения качественными товарами местного производства, эффективное использование сельхозугодий, рост продуктивности животноводства и растениеводства, строительство ферм, коневодческих баз, модернизация центров промышленного птицеводства и обновление материально-технической базы оленеводства, стимулирование сбыта продукции.

С каждым годом внедряется всё больше передовых технологий и современного оборудования, которые позволяют нам не просто совершенствовать производство, но и удерживать лидерские позиции по увеличению обеспеченности агрокультурами, количеству поголовья всех видов сельскохозяйственных животных: крупного рогатого скота, лошадей, оленей, свиней и птицы.

Уверен, реализация всех намеченных планов приведёт к реальным изменениям, росту доходов работников сельского хозяйства, развитию сельских территорий, повышению качества жизни селян.

Дорогие друзья! В этот праздничный день хочу выразить вам благодарность за верность делу и труд во благо родной республики! Желаю крепкого здоровья, счастья, удачи, благополучия и новых достижений!

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев