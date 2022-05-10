10.05.2022
09:08
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Праздники
С Праздником Победы поздравили вдов ВОВ
Сегодня, 9 мая 2022 года, с Днем Победы и 100-летием ЯАССР Глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев встретился с вдовой участника Великой Отечественной войны Натальией Петровой проживающей в Шеинском наслеге. В этот праздничный день Глава улуса пожелал Наталье Ивановне крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия в жизни.
На территории Сунтарского улуса в настоящее время проживают трое вдов погибших участников войны. Елизавета Матвеева в Сунтарском наслеге, Екатерина Егорова в Вилючанском наслеге и Наталья Петрова в Шеинском наслеге. Им со 100-летием ЯАССР были вручены сертификаты в размере 100 тысяч рублей и памятные медали.
Источник: Пресс-служба Администрации Сунтарского улуса
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