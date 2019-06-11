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С пожилым стрелком работают следователи

Вилюйским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя села Кирово по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), и ч. 3 ст. 30 — п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство четырех лиц).

Установлено, что ночью 11 июня 2019 года пенсионер, находясь на территории своего частного дома,  на почве личных неприязненных отношений из гладкоствольного ружья «МЦ-21» 12 калибра произвел выстрелы в четырех мужчин.

В результате полученных огнестрельных ранений  на месте скончались мужчины 27 и 29 лет. Двое  потерпевших в возрасте 26 и 45 лет  доставлены в хирургическое отделение  районной больницы, где им оказывается необходимая помощь.

В связи с удаленностью населенного пункта, где произошло убийство, от районного центра на место происшествия утром 11 июня на вертолете направлена  следственно-оперативная группа во главе с руководителем Вилюйского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Саха (Якутия). В настоящее время следователи  и сотрудники полиции в населенном пункте проводят необходимые мероприятия с участием подозреваемого.

В рамках уголовного дела устанавливаются обстоятельства и мотив произошедшего. Назначен ряд необходимых экспертных исследований.

Расследование продолжается.

Пожилые стрелки: В Якутии продолжаются кошмарные убийства

Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая
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