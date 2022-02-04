С появлением «Колмара» остановлен отток населения из Нерюнгри

Деятельность крупнейшей угледобывающей компании «Колмар», являющейся опорным резидентом ТОР «Южная Якутия» напрямую связана с развитием Нерюнгринского района и социальным благополучием его жителей. Поэтому вопросы взаимодействия между правительством республики и руководством компании не должны ограничиваться только производственными показателями, а затрагивать широкий спектр отраслей социально-экономического развития района. Об этом в ходе рассмотрения предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности компании за 2021 год и планов на 2022 год сказал глава Якутии Айсен Николаев.

«В последние годы компания показывает динамичный рост по добыче и реализации угля, увеличивает вклад в социально-экономическое развитие Нерюнгринского района. Ведётся реализация крупного инфраструктурного проекта по строительству квартала «Р» в городе Нерюнгри, проводятся мероприятия по охране окружающей среды. С появлением «Колмара» впервые за 15 лет остановлен отток населения из Нерюнгринского района, где сегодня чётко видна положительная динамика по численности населения», — отметил Айсен Николаев.

2021 год стал успешным для компании. С выходом на производственные мощности шахты «Инаглинской» и горно-обогатительной фабрики «Инаглинская-2» компания нарастила объёмы добычи угля с 6,5 млн тонн до 11 млн тонн. В этом году компания планирует увеличить объёмы добычи до 15 млн тонн.

В 2021 году по программе «Местные кадры в промышленность» компания трудоустроила 1 657 человек, проживающих в сельских районах республики. Большинство трудоустроенных являются жителями Мегино-Кангаласского, Чурапчинского и Верхневилюйского улусов республики. Общая численность работников компании составляет свыше 5,5 тысяч человек.

На благотворительные цели компания «Колмар» в 2021 году направила более 108 млн рублей. Средства были выделены на оказание поддержки системе здравоохранения, образования и социальной сферы Нерюнгринского района.

Одним из флагманских проектов компании на территории района является строительство квартала «Р». В течение ближайших двух лет компания планирует построить 9 многоквартирных домов, также создать на территории квартала социальную инфраструктуру. На строительство квартала были привлечены средства инфраструктурного бюджетного кредитования.

В ходе совещания была подчеркнута значимость компании, связанная с модернизацией системы здравоохранения, образования, подготовкой кадров, организацией детского отдыха, транспортного сообщения. Последовательное решение этих вопросов позволит создать комфортные условия и повысить качество жизни жителей Нерюнгринского района.