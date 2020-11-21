С понедельника у некоторых якутян анализы ПЦР брать перестанут

Министр здравоохранения Якутии Елена Борисова на брифинге 20 ноября сообщила о том, что на территории республики развёрнута 3001 койка для лечения больных COVID-19. Это в 1,5 раза больше, чем весной. Каждые сутки коечный фонд мониторируется. Большинство заболевших — взрослое население. Дети составляют порядка 11% от числа заболевших. Из них на стационарном лечении находится менее 3%

Напоминила о том, что указ главы республики об обязательной самоизоляции при контакте с больным ОРВИ или коронавирусной инфекцией продолжает действовать

С понедельника анализы ПЦР у контактных лиц брать не будут.