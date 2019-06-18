С пл. Дружбы до местности Үс Хатыҥ отправится парад всадников 

Окружная администрация города Якутска приглашает горожан и гостей столицы на уникальное событие. В преддверии самого ожидаемого национального праздника «Ысыах Туймаады» впервые в нашем городе проводится парад северных конных всадников «Дьөһөгөй оҕолоро Айыы аартыгынан».

В акции примут участие руководство Республики Саха (Якутия) и города Якутска, руководители республиканских министерств и ведомств, народные депутаты, известные политики и артисты, коневоды республики.

Парад проводится в целях сохранения и развития уникальной культуры северных всадников и скотоводов Арктики. Праздничное шествие всадников в нарядном убранстве отражает ценностные основания самой северной коневодческой культуры Якутии.

Дата проведения: 27 июня .

Начало: 18.00 часов.

Место сбора: площадь Дружбы

Маршрут следования: площадь Дружбы – площадь Орджоникидзе – местность “Үс Хатыҥ “(Намский тракт, 17 км, ипподром).