С песней по жизни: Вокальному ансамблю ЖДЯ исполнилось 10 лет

1 апреля вокальный ансамбль Акционерной компании «Железные дороги Якутии» «Жемчужное Достояние Республики» дал старт юбилейным мероприятиям коллектива, выступив с концертом в Доме народного творчества в г. Томмоте.

В концертную программу были включены полюбившиеся коллегам и жителям Алданского района песни из репертуара ансамбля, который насчитывает более 40 разнообразных композиций. Со многими из них ансамбль успешно выступал на всевозможных мероприятиях и участвовал в различных конкурсах районного, республиканского и всероссийского уровня, ансамбль даже выезжал с концертами в Армению в рамках соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» и ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога».

Жители Томмота с восторгом принимали каждый номер песенного коллектива, об этом свидетельствовали бурные аплодисменты.

Ансамбль «Жемчужное Достояние Республики» сформировался десять лет назад по инициативе Марии Михайловны Атаманчук, которая в то время была председателя профсоюзной организации Акционерной компании «Железные дороги Якутии». Датой своего основания ансамбля является 7 апреля 2012 года.

Основной целью создания коллектива было привлечение сотрудников АО «АК «ЖДЯ» к занятию музыкальным творчеством в досуговое время, а также популяризация песенной культуры.

Первое большое мероприятие с участием ансамбля «ЖДЯ» на уровне Республики Саха (Якутия) состоялось в ноябре 2012 года, когда творческий коллектив принимал участие в Фестивале «2012 год – год единства народов Саха». Совместно с танцевальным ансамблем участники художественной самодеятельности достойно представили свой трудовой коллектив, получив Диплом и долгожданное признание столичных зрителей.

С тех пор и живет ансамбль железнодорожников полноценной, интересной жизнью, наполненной трудовыми достижениями на работе и творческими успехами на сцене.

Ансамбль является лауреатом Всероссийского открытого онлайн конкурса «Слава Героям Отчизны» (2020 г.), Международного фестиваля «Дарование» (г. Санкт-Петербург, 2021 г.), Конкурс — фестиваля «Бриллиантовые нотки» (г. Якутск 2021 г.) и др.

Художественным руководителем и аккомпаниатором с 2012 года работал заслуженный работник культуры РС (Я) Владимир Иванович Солошенко. В связи с преждевременным уходом из жизни Владимира Ивановича, четыре года назад коллектив возглавила учитель музыки Инна Павловна Самойлова. Продолжая традиции коллектива, Инна Павловна работает над повышением мастерства участников ансамбля, находит самые разные и интересные номера, как для всего коллектива, так и для его солистов. Ее умение разглядеть талантливого исполнителя, подобрать для него его песню, высокий профессионализм вкупе с теплым отношением и заботой о каждом дает свои результаты.

На протяжении десяти лет, коллектив ансамбля ведет непрерывную работу по сохранению культурных традиций, развитию самодеятельного народного творчества, его жанрового многообразия.

В репертуаре коллектива песни разных народов и разного направления – русские, украинские, якутские, армянские. Песни звучат в едином хоре: патриотические и лирические, веселые и грустные, они отображают в полной мере дух народа, его радость и грусть.

«В конце апреля у нас пройдет большой сольный юбилейный концерт в Культурном центре АО «АК «ЖДЯ» в г. Алдане. Также летом мы планируем поехать на гастроли в Сочи. Сейчас полным ходом идет подготовка к юбилейному концерту, разучиваем новые песни, готовим интересную программу, шьем новые костюмы. Мы настроены на совершенствование нашего профессионального мастерства и делаем все для этого. Благодаря вниманию и поддержке руководства компании в лице Василия Владимировича Шимохина и председателя профсоюзного комитета Натальи Егоровны Онофрийчук участники вокального ансамбля не нуждаются ни в сценических костюмах, ни в транспорте по доставке на гастроли», — поделилась планами на будущее руководитель ансамбля Инна Самойлова

Костяк ансамбля, а это половина участников ансамбля, составляют «старожилы». Они начинали творческую деятельность коллектива 10 лет назад и продолжают до сих пор активно выступать, передавая опыт и традиции ансамбля молодым. Участников ансамбля объединяет не только творческий союз, но и дружба, и это уже дает свои плоды — так называемые «новички» тоже своим талантом успели завоевать сердца зрителей. Будущее у вокального ансамбля якутских железнодорожников «Жемчужное Достояние Якутии» гарантировано!