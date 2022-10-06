С пьедестала — на спецоперацию!

Чемпион Якутии по бодибилдингу решил пойти добровольцем на СВО.





Бодибилдер с девятилетним стажем Андрей Савич объявил о своем решении вместе с братом поехать добровольцами на специальную военную операцию, пишет КП-Якутия.

Об этом «Комсомолке» рассказали в акционерной компании «Железные дороги Якутии», где Андрей вот уже два года работает помощником машиниста тепловоза.

«Решили послужить за Россию, потому что наших детей и Родину надо защищать», — сказал спортсмен.

Всего четыре дня назад, 1 октября, Андрей отпраздновал победу: он стал чемпионом Якутии в категории «Классика» и первым в республике кандидатом в мастера спорта по бодибилдингу. И это не первый его триумф: в 2019-м он уже становился абсолютным чемпионом региона.

«Мне очень нравится этот вид спорта. Конечно, очень тяжелая диета, обезвоживание. В целом я очень доволен результатами. Это мое хобби. Я, можно сказать, отдыхаю в зале, расслабляюсь, мне нравится это делать. Очень люблю этот спорт», — поделился бодибилдер.

Сейчас они с братом собираются и на днях поедут добровольцами на спецоперацию. Коллеги и близкие желают им вернуться живыми и невредимыми!