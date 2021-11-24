С открытием новых котельных в селе Хоробут к отоплению подключили частный сектор

В селе Хоробут Мегино-Кангаласского района ввели в эксплуатацию две новые котельные. С их строительством в этом году к отоплению подключили частный сектор.

С открытием объекта местных жителей поздравил первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников, который назвал это событие примером успешного взаимодействия предпринимателей с муниципальными и региональными властями.

«Сельчане много лет ждали этот день. Благодаря конструктивному взаимодействию с социально ориентированными частными организациями, которые берут на себя часть нагрузки на ГУП «ЖКХ РС (Я)», местные жители могут подключиться к новым котельным и забыть о том, что такое печное отопление», — прокомментировал он.

Одну из котельных на 2,2 МВт при участии муниципалитета построила компания «Армон». Она будет отапливать 41 жилой дом и здание амбулатории. В будущем планируется подключение 8 частных домов.

Вторая котельная мощностью 1,6 МВт принадлежит муниципальному предприятию «Техкомунсервис». Объект по заказу местных властей построила компания «Экотехсервис». В этом году подрядчик завершил первый этап строительства, сделав фундамент и установив два котла. Благодаря этому к котельной подключились 7 жилых домов, школа на 220 учащихся и здание пожарного депо. На втором этапе он введет еще 2 рабочих котла, 2 аварийных котла общей мощностью 2,2 МВт.

В целом благодаря вводу двух котельных к отоплению подключились 48 частных домов и 3 социальных объекта. А с вводом второго этапа МУП «Техкомунсервис» в 2022 году от котельной начнут отапливаться еще 25 частных домов и многоквартирный жилой дом.

Напомним, что сегодня в селе Хоробут также официально открыли подъездную дорогу, соединяющую населенный пункт с региональной трассой Мюрю. Ее реконструкция произведена по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», одной из направлений которой является развитие транспортной инфраструктуры в селах. Строительство велось с 2019 года, протяженность дороги – 13 км.