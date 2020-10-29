С ноября Управление ПФР Якутска принимает по новому графику

Отделение ПФР по Республике Саха (Якутия) сообщает о новом графике приема граждан в клиентской службе Управления ПФР в городе Якутске с 1 ноября 2020 года. Личный прием граждан будет проводиться по трем рабочим дням недели: понедельник, вторник, четверг с 09.00 до 20.00 часов.

За исключением нескольких вопросов, по которым можно обратиться во все рабочие дни недели с понедельника по пятницу в соответствии с графиком работы клиентской службы:

– регистрация, подтверждение или восстановление учетной записи в ЕСИА;

– установление отдельных жизненно важных выплат и срочных выплат по линии ПФР (например, пособия на погребение);

– заблаговременная работа с лицами, выходящими на пенсию.

В связи с принятыми профилактическими мерами по нераспространению новой коронавирусной инфекции прием граждан ведется строго по предварительной записи. Записаться можно по телефону горячих линий, на сайте ПФР: https://es.pfrf.ru/znp/, в мобильном приложении ПФР. Контакты, полезная информация – на официальном сайте Пенсионного фонда РФ: www.pfrf.ru.

Пенсионный фонд рекомендует обращаться за государственными услугами ПФР дистанционно – через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или на портале государственных услуг.

Отделение ПФР по Республике Саха (Якутия) напоминает о том, что вы всегда можете получить квалифицированную консультацию специалиста ПФР по номеру Единой многоканальной телефонной сети Отделения ПФР по РС(Я): 8-800-600-02-98 (в рабочее время).

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