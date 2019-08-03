С Нижнего Бестяха начнет курсировать беспересадочный вагон до Благовещенска
С 15 августа 2019 года назначается плацкартный вагон беспересадочного сообщения Нижний Бестях – Благовещенск.
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ беспересадочного вагона на 2019 год
|Месяц
|Число месяца
|Число месяца
|Нижний Бестях – Благовещенск (отправление с поездом №327)
|Благовещенск – Нижний Бестях (отправление с поездом №36)
|Август
|15, 21
|18,24
|Сентябрь
|01, 07, 13, 19, 25
|04, 10, 16, 22, 28
|Октябрь
|01, 07, 13, 19, 25
|04, 10, 16, 22, 28
|Ноябрь
|01, 07, 13, 19, 25
|04, 10, 16, 22, 28
|Декабрь
|01
|04
Напоминаем, что с 29 июля открыта продажа проездных документов на пассажирский поезд №327/328 сообщением Нижний Бестях – Нерюнгри. Поезд отправляется от станции Нижний Бестях по нечетным числам, от станции Нерюнгри – по четным. В составе поезда есть купейный, плацкартный и общий вагоны. Билеты на пассажирский поезд можно приобрести во всех билетных кассах по продаже железнодорожных проездных документов и на сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru.
Для удобства пассажиров, введена мультимодальная система перевозок с участием железнодорожного, автомобильного и речного видов транспорта с оформлением единого билета для проезда до города Якутска или из города Якутска (в летний период – до/с Речного вокзала, в зимний период – до/с Автовокзала).
При покупке единого билета дополнительно к железнодорожному билету выдается талон для проезда на автобусе+катере. Стоимость дополнительного талона 250 рублей в летний период и 200 рублей в зимний период.
Единый билет можно оформить на сайте ОАО «РЖД», в кассах АО «АК «ЖДЯ» и АО «ФПК» в летний и зимний периоды.
Для приобретения электронного билета на сайте вам нужно:
1. Выбрать маршрут от станции вашей посадки в поезд до станции Якутск (летом ЯКУТСК РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ, зимой ЯКУТСК АВТО);
2. Нажать на ссылку «Маршруты с пересадками». Оформление электронных билетов на поезд и автобус + катер производится пошагово сначала на поезд, далее – на автобус+катер.
3. Для посадки в поезд/автобус вам нужно из Личного кабинета на сайте распечатать 2 билета (посадочных купона) на бумаге (формат А4).
Перевозка пассажиров по Единому билету будет осуществляться:
в летний период: с 17 апреля по 11 мая, с 25 мая по 25 октября и с 11 ноября по 29 ноября.
в зимний период: с 01 декабря по 15 апреля.
Оформление талона на получение услуги по организации перевозки автомобильным и речным транспортом начинается за 90 суток до начала железнодорожной перевозки и заканчивается за 24 часа до момента отправления автобуса + катер.
По вопросу приобретения Единого билета на сайте ОАО «РЖД» на проезд из/в Якутск речным+авто+ железнодорожным транспортом обращаться в информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» по телефону:
8 800 775 00 00 – КРУГЛОСУТОЧНО.
Также на все вопросы, связанные с приобретением билетов на поезд, вам помогут ответить сотрудники Акционерной компании «Железные дороги Якутии».
Телефоны для справок: сот. 8 924 879 58 07, сот. 8 924 870 63 43.
сот. 8 924 879 58 07, В Томмоте – 8 924 870 61 23, В Алдане – 8 924 870 94 38. Организатор перевозки на автобусах + катер – ООО «Лена — Транс», сот. 8 914 1000 100.
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