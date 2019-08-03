С Нижнего Бестяха начнет курсировать беспересадочный вагон до Благовещенска

С 15 августа 2019 года назначается плацкартный вагон беспересадочного сообщения Нижний Бестях – Благовещенск.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ беспересадочного вагона на 2019 год

Месяц Число месяца Число месяца Нижний Бестях – Благовещенск (отправление с поездом №327) Благовещенск – Нижний Бестях (отправление с поездом №36) Август 15, 21 18,24 Сентябрь 01, 07, 13, 19, 25 04, 10, 16, 22, 28 Октябрь 01, 07, 13, 19, 25 04, 10, 16, 22, 28 Ноябрь 01, 07, 13, 19, 25 04, 10, 16, 22, 28 Декабрь 01 04

Напоминаем, что с 29 июля открыта продажа проездных документов на пассажирский поезд №327/328 сообщением Нижний Бестях – Нерюнгри. Поезд отправляется от станции Нижний Бестях по нечетным числам, от станции Нерюнгри – по четным. В составе поезда есть купейный, плацкартный и общий вагоны. Билеты на пассажирский поезд можно приобрести во всех билетных кассах по продаже железнодорожных проездных документов и на сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru.

Для удобства пассажиров, введена мультимодальная система перевозок с участием железнодорожного, автомобильного и речного видов транспорта с оформлением единого билета для проезда до города Якутска или из города Якутска (в летний период – до/с Речного вокзала, в зимний период – до/с Автовокзала).

При покупке единого билета дополнительно к железнодорожному билету выдается талон для проезда на автобусе+катере. Стоимость дополнительного талона 250 рублей в летний период и 200 рублей в зимний период.

Единый билет можно оформить на сайте ОАО «РЖД», в кассах АО «АК «ЖДЯ» и АО «ФПК» в летний и зимний периоды.

Для приобретения электронного билета на сайте вам нужно:

1. Выбрать маршрут от станции вашей посадки в поезд до станции Якутск (летом ЯКУТСК РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ, зимой ЯКУТСК АВТО);

2. Нажать на ссылку «Маршруты с пересадками». Оформление электронных билетов на поезд и автобус + катер производится пошагово сначала на поезд, далее – на автобус+катер.

3. Для посадки в поезд/автобус вам нужно из Личного кабинета на сайте распечатать 2 билета (посадочных купона) на бумаге (формат А4).

Перевозка пассажиров по Единому билету будет осуществляться:

в летний период: с 17 апреля по 11 мая, с 25 мая по 25 октября и с 11 ноября по 29 ноября.

в зимний период: с 01 декабря по 15 апреля.

Оформление талона на получение услуги по организации перевозки автомобильным и речным транспортом начинается за 90 суток до начала железнодорожной перевозки и заканчивается за 24 часа до момента отправления автобуса + катер.

По вопросу приобретения Единого билета на сайте ОАО «РЖД» на проезд из/в Якутск речным+авто+ железнодорожным транспортом обращаться в информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» по телефону:

8 800 775 00 00 – КРУГЛОСУТОЧНО.

Также на все вопросы, связанные с приобретением билетов на поезд, вам помогут ответить сотрудники Акционерной компании «Железные дороги Якутии».

Телефоны для справок: сот. 8 924 879 58 07, сот. 8 924 870 63 43.

сот. 8 924 879 58 07, В Томмоте – 8 924 870 61 23, В Алдане – 8 924 870 94 38. Организатор перевозки на автобусах + катер – ООО «Лена — Транс», сот. 8 914 1000 100.