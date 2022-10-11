С наступлением холодов все чаще горят гаражи и автомобили — будьте осторожны!

МЧС России напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности водителям и владельцам гаражей.

Одним из важных требований безопасной эксплуатации автомобилей является соблюдение водителями требований пожарной безопасности. Главной причиной возгораний в автомобилях и гаражах является банальный недостаток знаний пожарной опасности отдельных узлов, агрегатов, применяемых горюче-смазочных материалов, правил пожарной безопасности при технической эксплуатации автомобилей, а также несвоевременное техническое обслуживание.

С начала текущего года на территории республики зарегистрировано 127 пожаров транспортных средств, в результате которых 3 человека получили травмы. За осенний период произошло 13 возгораний автотранспорта.

Наиболее частой причиной пожаров автомобилей является короткое замыкание электропроводки. Так, 5 сентября, а также 5 и 8 октября в Якутске произошло 3 пожара, в результате которых огнем повреждены три автомобиля и гараж. В Мегино-Кангаласском районе 12 сентября произошло возгорание автомобиля Тойота-Хайс, а 10 октября – автомобиля УАЗ. 22 сентября в Алданском районе загорелся грузовой автомобиль. 3 октября на территории Ленского и Олекминского районов произошло возгорание легкового автомобиля Митсубиши-Лансер и зерноуборочного комбайна. В Нерюнгринском и Чурапчинском районах, а также в городе Якутск 6 октября произошло 3 пожара, в результате которых огнем повреждены 4 единицы техники.

Также стоит отметить, что с начала текущего года на территории Якутии зарегистрировано 195 пожаров в гаражах, в результате которых 1 человек погиб и 7 получили травмы.

За осенний период произошло 11 пожаров в гаражах. Один из наиболее масштабных произошел 29 сентября в Таттинском районе, в результате которого огнем повреждено 6 единиц техники. Причиной пожара, предположительно, явилось нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления. В первый день октября пожарным удалось спасти частный гараж и автомобиль в Усть-Алданском районе. В Намском районе 6 октября загорелся неэксплуатируемый 2-х этажный гараж. Второй этаж гаража выгорел по всей площади. В ночь на 5 октября огонь повредил гараж с пристроенной баней. Частные гаражи также горели 4 октября в Нерюнгринском районе, где огнем были повреждены два бокса. Причины произошедших пожаров устанавливаются.

Согласно статистике, наиболее повторяющимися причинами пожаров являются:

— в гаражах: нарушение правил использования электрооборудования, устройства печного отопления; проведение электросварочных работ; неисправность электрооборудования и электрической сети; нарушение требований пожарной безопасности при хранении и заправке автомобиля топливом и горюче-смазочным материалом.

— в автомобиле: неисправность электрооборудования и топливной системы; неосторожное обращение с огнем при курении в салоне; использование открытого огня для разогрева двигателя.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает:

Только повышенная ответственность каждого владельца индивидуального транспортного средства за соблюдением правил пожарной безопасности собственного гаража и автомобиля исключает возможность возникновения загораний и пожаров.

Все работы по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля должны проводиться при заглушенном двигателе и выключенном зажигании. Для освещения мест и участков работы необходимо пользоваться переносными лампами напряжением не более 12 вольт. Перегоревший предохранитель можно заменить только после устранения причины короткого замыкания.

Во время подзарядки аккумуляторной батареи происходит выделение свободного водорода. Смесь водорода с кислородом воздуха образует взрывоопасную концентрацию. Поэтому в месте подзарядки аккумуляторов запрещается пользоваться открытыми источниками огня. Зажимы на клеммы аккумулятора должны обеспечить надежность контакта.

Также, старайтесь не оставлять без присмотра включенные электрообогреватели в гаражах, следите за их исправностью. Чаще всего для обогрева гаражей используются обогреватели масляного или спирального типа. Масляные обогреватели считаются наименее опасными, но необходимо помнить, что при утечке масла нагреватель может взорваться, особенно когда он работает длительное время без отключения. К пожару может привести и электрообогреватель спирального типа без защитного кожуха или сетки.

В случае обнаружения возгорания незамедлительно звоните по телефонам «112», «01», «101».