С нашими VIP-персонами царство амурского тигра в надежных руках🐯🐅

Ректор СВФУ Анатолий Николаев и мэр Якутска Евгений Григорьев встали на защиту амурского тигра.

Традиционный забег Vladivostok Run в поддержку амурского тигра проходит сегодня, 6 сентября, в рамках спортивно-зрелищной программы VII Восточного экономического форума (ВЭФ). Забег также станет заключительным мероприятием Международного форума по сохранению тигра.

В 07:00 на старт дистанции 5 км вышли участники ВЭФ и жители Приморского края. Маршрут стартовал у океанариума и проходит по острову Русский. Впервые в забеге будет организован корпоративный зачет.

Ректор СВФУ Анатолий Николаев, мэр Якутска Евгений Григорьев и гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров приняли самое активное участие.

Сегодня, в рамках второго дня работы Восточного экономического форума (ВЭФ), прошел Международный форум по сохранению тигра.

Перед забегом в защиту амурского тигра 🐯🐅

Справка:

С 2010 года Русское географическое общество поддерживает проект «Амурский тигр». Его цель — изучение состояния популяции амурского тигра, разработка научных основ для сохранения этого животного, привлечение внимания общественности к проблеме сохранения амурского тигра в России.

Амурский тигр — один из самых крупных наземных хищников нашей планеты и один из самых малочисленных подвидов тигра, занесённый в Красную книгу. Единственный из своих сородичей, освоивший жизнь в снегах.

К 40-м годам ХХ века на планете насчитывалось меньше 50 особей. В 1947 г. был введен повсеместный запрет охоты на амурского тигра. В результате принятых мер многолетнее падение численности тигра в России прекратилось и сменилось ее стабилизацией. Разрозненные популяционные группировки зверей стали постепенно осваивать пустующие местообитания, но очаговый характер распространения вида сохранялся.

С середины 1960-х гг. до середины 1980-х гг. численность популяции тигра стабильно росла на всей территории к югу от р. Амур. Тигр заселил практически все пригодные местообитания в пределах ареала, на Сихотэ-Алине восстановилась целостность популяции.

С середины 1980-х гг. до начала 1990-х гг. на Северном Сихотэ-Алине тигры стали постоянно обитать в местах, где ранее они отсутствовали или были крайне редки – в бассейнах были крайне редки, – в бассейнах рек Самарга, Нельма, Ботчи, Копи.

К моменту развала Советского Союза популяция амурского тигра была практически восстановлена. Численность редкого хищника приближалась к потенциальной видовой емкости угодий.

Но СССР распался и наступил так называемый «переходный период», со всеми его издержками: резко снизилась эффективность работы правоохранительных органов и таможенных служб, разрушилась система охраны диких животных. Возник фактический коллапс охраны лесов, являющихся средой обитания тигра. Безнаказанность обусловила резкий всплеск браконьерства.

Первую волную волну браконьерства неравнодушным людям России и мира удалось приостановить. Но наметившиеся тенденции к росту популяции все равно резко сошли на нет и к 2008 году численность тигра снова снизилась.

Российское государство же постепенно крепло: была восстановлена работа таможенной службы, Госохотнадзора и других уполномоченных структур. Коренной перелом в деле сохранения амурского тигра в России произошло на «Тигрином форуме» в Петербурге в 2010 году: к решению проблемы подключился Президент России.

Активная работа РГО, других общественных организаций, заповедников и национальных парков по восстановлению популяции амурского тигра заметно улучшила ситуацию: к настоящему времени популяция тигра в России оценивается в 600 – 630 особей. Еще около 20-30 особей обитают в Китае.

С 2010 года РГО и его партнёрами для изучения и сохранения амурского тигра было сделано следующее.

• 2010 год — Русское географическое общество начало поддерживать проект «Амурский тигр», самый долгосрочный в мире по сохранению и изучению хищника. Над проектом работает Институт проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН совместно с заповедниками «Уссурийский», «Лазовский» и «Бастак».

• 2010 год — утверждена Стратегия сохранения амурского тигра в России.

• 2011 год – РГО выделяет грант на проект «Изучение редких видов животных», среди которых – амурский тигр. Проект реализует Институт проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН. В рамках проекта построен центр реабилитации животных в селе Алексеевка Приморского края. Подобный грант в последующем выдавался практически ежегодно.

• 2013 год – по инициативе президента России Владимира Путина под эгидой РГО создан Центр «Амурский тигр», задача которого — координировать действия многочисленных государственных и общественных организаций ради сохранения амурского тигра.

• 2013 год – в УК РФ введена статья 258.1, предусматривающая уголовную ответственность за незаконные добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации.

• 2013 год — в ст. 226.1 УК РФ внесена поправка, дополняющая перечень объектов, запрещенных к перемещению через таможенную границу. В перечень внесли особо ценных диких животных и водные биологические ресурсы, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и дериватов (производных).

• 2013 год — первые результаты дала программа реабилитации, начатая Центром «Амурский тигр». Её проходят тигры, пострадавшие от браконьеров, тигрята, оставшиеся без родителей. В 2013 году в дикую природу была выпущена тигрица Золушка, в 2014 году – тигры Борис и Кузя, тигрицы Светлая и Илона. В последующие годы программу восстановления и адаптации к диким условиям успешно прошли ещё 8 тигров и много других животных. К 2021 г. благодаря программе реабилитации восстановлена группировка тигра в Еврейской автономной области.

• 2015 год – в местах обитания тигра при поддержке РГО и Центра «Амурский тигр» создан национальный парк «Бикин».

• 2015 год — при поддержке Центра «Амурский тигр» на Дальнем Востоке запущена программа по страхованию ущерба, нанесенного амурским тигром. Жители, потерявшие в результате нападения тигра сельскохозяйственное или домашнее животное, получают компенсацию.

• 2015 год — проведен сплошной учет тигра. Его результат — 523-540 особей. По сравнению с учетом 2005 года (428-502) популяция выросла.

• Благодаря гранту РГО в заповеднике «Бастак» установлены новые фотоловушки и сделано более двух тысяч фотографий.

• 2017 год — при поддержке РГО прошёл учёт амурского тигра в Уссурийском заповеднике. Мониторинг показал стабильность популяции, а также смену поколений: на территории появился новый молодой сильный самец, потеснивший прежних «хозяев» территории.

• 2018 год — при поддержке Центра «Амурский тигр», WWF и Департамента охотнадзора Приморского края дальневосточные учёные расшифровали нуклеотидную последовательность полноразмерного митохондриального генома дикого амурского тигра. Данные предполагается использовать для изучения болезней тигров, их родственных связей и биологического разнообразия в целом, а также при проведении экспертиз.

• 2019 год — приняты поправки в УК РФ, ст. 258.1. Уголовная ответственность за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных усилился. Теперь деяния, предусмотренные ст. 258.1 УК РФ, относятся к преступлениям средней тяжести и тяжким.

• 2019 год — грант РГО выиграл медиапроект продюсерской компании «Интерспот Фильм», посвящённый созданию просветительского документального фильма «Возвращение амурского тигра».

• В 2019-2020 годах численность популяции в Уссурийском заповеднике выросла больше, чем вдвое — плотность тигров увеличилась с 0,20 особи на 100 кв. км до 0,43.

• 2021 год — началась работа по разработке новой редакции Стратегии сохранения амурского тигра. Она будет учитывать новые угрозы и меры реагирования на них.

По прогнозам учёных, при сохранении благоприятных условий в местах обитания в концу 2022 году численность популяции амурских тигров может достигнуть 700 особей. В 2022 году во Владивостоке состоится второй Международный форум по сохранению тигра.