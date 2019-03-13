С нарушениями кормили детей и студентов в Якутии

Прокуратура Нюрбинского района с привлечением специалистов Территориального отдела Роспотребнадзора в Нюрбинском районе провела проверки организации питания в образовательных учреждениях района.

В результате проверок выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. N 45) в МБОУ «Чаппандинская СОШ» и ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский техникум».

В ходе проверки установлено, что в нарушение пункта 6.5 СанПин 2.4.5.2409-08 меню указанных учреждений не согласовано с территориальным отделом Роспотребнадзора.

Проверкой также установлено, что в нарушение пунктов 6.4, 6.6 СанПин 2.4.5.2409-08 в ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский техникум» не соблюдается примерное 10-дневное меню, а именно выявлено отсутствие молочной продукции, фруктов и овощей в некоторых ежедневных меню.

В целях устранения выявленных нарушений, в отношении должностных лиц указанных образовательных учреждений возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых в отношении виновных лиц назначены штрафы на общую сумму 36 000 рублей.

Также в адрес директоров МБОУ «Чаппандинская СОШ» и ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский техникум» внесены представления об устранении выявленных нарушений. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.