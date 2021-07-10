С начала суток в Якутии ликвидировано два лесных пожара

По данным Минэкологии Якутии, озвученным 10 июля на вечернем заседании оперштаба по лесным пожарам, на территории республики проводятся работы по тушению 88 лесных пожаров общей площадью, пройденной огнём, 466 238 га, расположенных на территории 19 районов. Мероприятие провёл первый заместитель председателя Правительства республики Дмитрий Садовников.

Сложная пожарная обстановка складывается в Горном районе, где бушует 16 лесных пожаров, в Сунтарском районе (12 пожаров) и в Хангаласском улусе (10 пожаров).

Локализовано 18 лесных пожаров общей площадью 27 700 га на территории 11 районов. Так, в Алданском районе локализован один пожар, в Верхневилюйском – 2, Вилюйском – 1, Мегино-Кангаласском – 1, Мирнинском – 3, Нерюнгринском – 1, Нюрбинском – 2, Олёкминском – 1, Кобяйском – 2, Сунтарском – 1 и Хангаласском улусе 3 пожара.

На тушении лесных пожаров задействовано 2 774 человека и 355 единиц техники.

С начала суток ликвидировано 2 пожара на общей площади 7 234 га.

В пределах населённых пунктов действует 8 лесных пожаров, по которым принимаются меры по тушению: около сёл Кюёрелях и Джикимдя Горного района, посёлка Эльдикан Усть-Майского улуса, села Улахан-Ан Хангаласского улуса, Баягантайского наслега Томпонского района, села Бярийе Усть-Алданского улуса, села Балаганнах Верхневилюйского улуса и села Солянка в Олёкминском районе. «Угроза перехода лесных пожаров на населённые пункты отсутствует», – подчеркнул представитель Минэкологии.

«За сутки силами авиации произведено пять вылетов, произведено 27 сливов, сброшено 40 тонн воды. Также применяется самолёт-зондировщик «Циклон», работал на территории Горного района, было произведено 158 выстрелов», – проинформировал представитель министерства.

С информацией о пожароопасной обстановке выступили главы и заместители глав Горного, Нюрбинского, Сунтарского, Оймяконского, Хангаласского и других районов.

Дмитрий Садовников поручил главам районов убрать рядом с населёнными пунктами сухостой, выкосить сухую траву и убрать мусор в виде остатков пиломатериалов с территории, граничащей с лесом.