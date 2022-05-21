С начала сезона в Якутии МЧС зарегистрировало 15 природных пожаров

С начала пожароопасного сезона на территории Республики Саха (Якутия) по данным РДС ГБУ «Авиалесоохрана» зарегистрировано 15 природных пожаров, общая площадь пройденная огнем составила 107,8 га.

За прошедшие сутки на территории Якутии зарегистрировано 2 природных пожара на общей площади 2,2 гектар на территории Намского и Среднеколымского районов. Оба пожара ликвидированы. Действующих природных пожаров нет.

На тушение лесных пожаров привлекалось 16 человек и 5 воздушных судов от Якутской территориальной подсистемы РСЧС.

Отметим, что в связи с установившейся теплой погодой, с 20 мая на территории республики действует летняя шкала пожароопасности леса. Прошедшими дождями 19 мая в Сунтарском, Мирнинском, Олекминском районах класс пожароопасности понизился до I, в Ленском районе понизился до III класса по летней шкале.

«За сутки площадь пожаров увеличилась на 0,2 га за счет обнаружения новых очагов природных пожаров. В целях профилактики природных пожаров за сутки отработало 10 патрульно-контрольных групп в составе 12 человек и 10 единиц техники, всего проведено 150 патрульно-рейдовых мероприятий. Граждане, нарушающие требования пожарной безопасности будут, привлекаться к административной ответственности», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

В целях предотвращения лесных пожаров в пожароопасный сезон запрещается:

— бросать в лесу горящие спички и окурки, особенно на сухую траву;

— оставлять в лесу промасленные или пропитанные бензином тряпки;

— разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низкосвисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельскохозяйственных культур;

— выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;

— разводить костры в местах с сухой травой;

— оставлять костер горящим после покидания стоянки.

Заметив начинающийся пожар, сообщите о месте, размерах и характере пожара по номеру 112.

Соблюдая выше перечисленные меры безопасности, вы обезопасите свой отдых в лесу! Будьте бдительны и внимательны!

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к населению республики: Уважаемые жители и гости республики, соблюдайте правила пожарной безопасности в лесных массивах!