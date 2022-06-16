С начала пожароопасного сезона на территории Якутии зарегистрировано 100 природных пожаров

По оперативным данным Авиалесоохраны с начала пожароопасного сезона 2022 г. на территории Республики Саха (Якутия) зарегистрировано 100 природных пожаров, общая площадь пройденная огнём составила 33 863,3 га, из них 5548,8 га – лесная, 28314,5 га – нелесная. Сегодня, на территории республики действует 19 пожаров на территории Аллаиховского, Булунского, Верхоянского, Жиганского, Нерюнгринского, Олекминского, Оленекского, Среднеколымского и Усть-Янского районов. За сутки на землях лесного фонда ликвидировано 9 природных пожаров на общей площади 2282,0 га. На тушение лесных пожаров привлекалось 80 человек и 15 единиц техники. Для мониторинга обстановки и переброски личного состава применялось 15 воздушное судно от РСЧС.

На территории Якутии в Алданском, Верхнеколымском и Момском районах районах сохраняется высокий IV класс пожарной опасности леса. На остальной территории пожарная опасность леса не выше Ш класса.

В ежедневном режиме сотрудники органов Государственного пожарного надзора проводят мероприятия по надзору (контролю) и профилактике природных пожаров. На территории Республики Саха (Якутия) расположено 475 населенных пунктов, примыкающих к лесным массивам. Сотрудники регионального управления МЧС России проводят проверки населенных пунктов на предмет готовности к пожароопасному сезону. В ходе проверок инспекторами ГПН проверяется наличие и исправность источников наружного противопожарного водоснабжения, оборудование пирсов, наличие минерализованных полос, исправность системы оповещения населения, укомплектованность противопожарными инструментами добровольных пожарных команд.

«Всего патрульно-контрольными группами, органами ГПН и взаимодействующими службами проведено 586 патрульно-рейдовых мероприятий, выставлено 53 поста, ограничивающих допуск населения в леса. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах, на территории земель лесного фонда и правил противопожарного режима на землях иных категорий всего составлено 155 протоколов об административных правонарушениях, назначено административных наказаний в виде штрафа на сумму более 300 тысяч рублей», – прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Кроме того, сотрудниками МЧС России проводятся профилактические рейдовые мероприятия, в ходе которых с населением проводятся противопожарные инструктажи, вручаются памятки и листовки. Напоминаем, что в целях профилактики природных пожаров в регионе установлен Особый противопожарный режим, в связи с чем, выезд населения в лес запрещен.

Добавим, что в готовности к убытию в район пожара в г. Якутск находится аэромобильная группировка регионального управления МЧС России в количестве 90 человек личного состава и 9 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники.