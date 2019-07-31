С начала года в Якутске изъято около 800 единиц оружия

В Якутске сотрудниками лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии с начала года проверены около 11 тысяч владельцев огнестрельного оружия по месту жительства. В ходе проверок выявлено 1095 нарушений, по каждому из которых составлены административные протоколы. За допущенные нарушения наложены штрафные санкции на общую сумму 1 миллион 288 тысяч 500 рублей. Из оборота изъята 791 единица оружия и 256 штук патронов, аннулировано 130 разрешений, добровольно гражданами сдано 66 единиц оружия.

Следует помнить, что срок хранения изъятого огнестрельного оружия в уполномоченном органе составляет не более одного года. После этого огнестрельное оружие сдается на утилизацию.

Несмотря на то, что оборот оружия ограничен, гражданин не лишен права его наследовать. Иными словами, гражданское оружие входит в состав наследства и наследуется на общих правовых основаниях. Как и любое иное наследство, оно переходит к правопреемнику по закону или по завещанию. Процедура оформления наследования оружия имеет свою специфику. Это связано с тем, что новый собственник должен соблюдать установленные ограничения по владению и пользованию оружием. Гражданское оружие, зарегистрированное в лицензионно — разрешительной системе, наследуется при наличии у наследника лицензии на приобретение оружия. При этом хранение огнестрельного оружия разрешается только гражданам, получившим разрешение на хранение и ношение оружия.

Без перерегистрации на свое имя наследуемое оружие нельзя даже просто хранить. Перерегистрацию проводят подразделения лицензионно-разрешительной работы и только на основании документов, подтверждающих законность вступления в наследство, а именно свидетельства о праве на наследство.