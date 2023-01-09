С начала года в Якутии зарегистрировано 34 пожара

С начала нового года на территории Республики Саха (Якутия) зарегистрировано 34 пожара, из них 28 – в жилом секторе. Погибших и пострадавших не зарегистрировано. Основными причинами пожаров явились: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации печей и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

«Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев Якутии спасено и эвакуировано свыше 30 человек. Крупных пожаров не зарегистрировано. В целях предупреждения пожаров и гибели людей в жилом секторе ежедневно сотрудниками регионального управления МЧС России проводились профилактические рейды. Всего проведено более 480 рейдов и проинструктировано около 14 тысяч человек», — рассказал Сергей Овчинников, заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РС (Я).

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает жителям и гостям республики о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности:

• Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных электроприборов и «жучков».

• Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем.

• Не курите на балконе и в подъезде, не бросайте окурки.

• При малейшем запахе газа на кухне или в квартире не зажигайте свет, не используйте открытый огонь – немедленно проветрите помещения, закройте газовый кран и вызовите газовую службу или службу спасения.

Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить! При возникновении пожара немедленно звоните по единому телефону службы спасения 112, чётко сообщите, что горит, адрес и свою фамилию.





